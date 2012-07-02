Выявить и убрать вредоносное ПО с сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен7 заявок142 просмотра

Выявить и убрать вредоносное по с сайта. Ато яндекс и гугл сильно ругается

Пишет гугл что здесь /libraries/jquery.effects.transfer.min.js

13 лет назад
sdruslan
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bulalex
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Парень просто молодец, сразу чуствувется по проделанной работе. Все сделал убрал вирусы со всех сайтов, дешево, оперативно и качественно. Всем рекомендую и сам буду по необходимости обращатся.

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bulalex
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад