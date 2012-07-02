Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок. Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п. В конечном варианте хотелось ...
Выявить и убрать вредоносное ПО с сайта
Выявить и убрать вредоносное по с сайта. Ато яндекс и гугл сильно ругается
Пишет гугл что здесь /libraries/jquery.effects.transfer.min.js
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