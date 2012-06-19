Проведение аудита сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки113 просмотров

Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов. Сайт http://mirobmana.ru/

13 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров