Убрать вирус с WebAsyst ShopScript

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок175 просмотров

На сайте "com pass.am" (без пробела) какой-то вирус появился. При заходе на сайт с Google Chrome либо с Mozilla - сайт не открывается, браузер жалуется на что-то.

Задача - вычистить проблему. При выборе исполнителя играет роль опыт фрилансера и цена.

Пишите цены, сроки.

Webasyst
13 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделал быстро и четко. Профессионал. Рекомендую!
Четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад