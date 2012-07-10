Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок. Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п. В конечном варианте хотелось ...
Убрать вирус с WebAsyst ShopScript
На сайте "com pass.am" (без пробела) какой-то вирус появился. При заходе на сайт с Google Chrome либо с Mozilla - сайт не открывается, браузер жалуется на что-то.
Задача - вычистить проблему. При выборе исполнителя играет роль опыт фрилансера и цена.
Пишите цены, сроки.
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