Аудио в текст

Транскрибировать лекцию вплоть до секции обсуждения и вопросов (примерно 1:13) Файл "Либерализм и неолиберализм" скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/TKiY5 (по неизвестным причинам непосредственно на сайт не загружается)