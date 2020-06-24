Аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрытнет заявок1677 просмотров

Привет, 191 минуту сможешь перевести в текст? Качество аудио хорошее 

5 лет назад
KseniyaTasheva
Ксения 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров