Расшифровка аудиозаписи (русский язык), дословно, продолжительность 85 мин
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Нужно сегодня-завтра набрать аудиофайл.
Язык русский.
Длительность - час.
Скорость речи - средняя.
Выбранный исполнитель
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