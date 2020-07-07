Набрать текст с аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт26 заявок620 просмотров

Набрать текст с аудиофайла (длительность 110 мин.). Нужен набор хорошего качества с оплатой после проверки. На набор есть 2-3 дня.

5 лет назад
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