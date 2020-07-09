Набрать текст: английские слова с транскрипцией

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Завершен31 заявка677 просмотров

20 стр. как в рукописном варианте. Пример в приложении.

Результат в MS Word. 

5 лет назад
Yarr
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sofyapro
Софья 
56 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$3
1 день
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