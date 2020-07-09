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Закрыт543 заявки11150 просмотров

Перевод видео в текст) 

5 лет назад
Kolya2000
Микола 
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Заявки фрилансеров

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Узбекхон
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
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Света
 
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Юлия
 
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Анастасия
 
24 года
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Ангелина
 
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Алина
 
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Виктория
 
26 лет
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5 лет назад
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Юлия
 
24 года
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Карина
 
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5 лет назад
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Валерия
 
23 года
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Полина
 
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5 лет в сервисе
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3 года назад
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Ярослав
 
21 год
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5 лет назад
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Полина
 
26 лет
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5 лет назад
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Богдан
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Алишер
 
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Виталик
 
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5 лет назад
5 лет назад
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Влад
 
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Юлия
 
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Анна
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Юлиан
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Валерия
 
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5 лет в сервисе
Была
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Шахриёр
 
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4 года назад
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5 лет в сервисе
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Иван
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Александр
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
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4 года назад
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Татьяна
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
Умида
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
Анастасия
 
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5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
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7 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Мария
 
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Аня
 
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5 лет назад
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Артём
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Елизавета
 
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Мария
 
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5 лет назад
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Алина
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владислав
 
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Женя
 
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Гау
 
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5 лет назад
5 лет назад
Самир
 
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Был
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Анастасия
 
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Была
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5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Евгений
 
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Была
5 лет назад
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Карина
 
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Жалолиддин
 
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Дарья
 
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Была
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Ольга
 
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5 лет в сервисе
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Олег
 
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Назар
 
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Максим
 
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5 лет назад
5 лет назад
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5 лет назад
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5 лет назад
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Мухаммадесин
 
24 года
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5 лет назад
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Вася
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
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3 года назад
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5 лет назад
5 лет назад
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5 лет назад
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Илья
 
24 года
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5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
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Была
5 лет назад
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25 лет
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5 лет назад
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29 лет
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Ира
 
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Была
4 года назад
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Виктория
 
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Даниил
 
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5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
43 года
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Каролина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Зарина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Муслим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диас
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Давид
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Крук
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Глеб
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Маргарита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Хожиакбар
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эвелина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лищук
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Дилмурод
 
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