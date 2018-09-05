Проверка транскрибации видео в текст

Здравствуйте. Необходимо проверять расшифровки (хорошее качество) на дословность и проставлять тайм-коды.

Стоимость одной проверенной записи 50 рублей. Пример оформления во вложении.

Требования к окончательному тексту:

1) Расшифровка должна быть слово в слово без перестановки, замены и пропуска слов (т.е. со всеми ну, вот и т.д.). Заминки эээ, ммм, ааа – не нужны.

2) Каждый новый герой с новой строки, если говорит мужчина то должно быть М: в начале фразы, если женщина, то Ж: . Двоеточие после М и Ж должно быть обязательно. Если несколько женщин или мужчин, то не нужно М1 и М2 или Ж1 и Ж2, все равно просто М и Ж. (пример оформления во вложении)

3) Надписи с экрана не расшифровывать, титры не расшифровывать.

4) Если в программе идут титры с переводом на русский язык, то это тоже должно быть в расшифровке (имеется в виду, когда герои говорят не на русском языке и перевод идет в титрах).

5) 4 тайм-кода на страницу текста (оформление тайм-кодов как в описании).

6) Шрифт текста – 12 Times New Roman, выравнивание по ширине.

7) После М: и Ж: текст должен начинаться только с большой буквы.

8) Исправляемый текст выделять цветом либо жирным шрифтом.

9) Проверить на грамотность и пунктуацию.