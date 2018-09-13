Расшифровать аудио

Здравствуйте. Необходимо практически на ежедневной основе делать расшифровку видео в текст. 1 запись в среднем будет длиться 45-60 минут (в основном это телевизионные передачи, вроде "Пусть говорят", "Модный приговор" и т.д., но бывают и другие ...