Расшифровать аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен18 заявок265 просмотров

Есть видео на 30 минут, нужно сделать расшифровку русского текста (идет диалог на русском и английском). 

7 лет назад
GetAchieve
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Большое спасибо за работу! Все оперативно, Владислав всегда на связи, все выполнено согласно заданию.
Александра отличный заказчик! Задача поставлена четко и понятно, своевременная оплата, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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