Транскрибация 4 записей в текст

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Есть 4 видеозаписи длительностью от 18 до 21 минут. Необходимо грамотно перевести речь в текст в формате

Т:

К:

где Т - терапевт, к-клиент

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