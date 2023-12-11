Транскрибация 4 записей в текст

Добрый день! Мы ведем проект по переводу роликов для youtube-канала. В месяц нам присылают около 360 минут видео, хотим пригласить в помощь специалиста, который сможет нам опреативно расшифровывать видеоролики.Есть программа для расширофки Trint (дадим доступ) ...