Транскрибация судебного заседания

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт1 заявка161 просмотр

Транскрибация судебного заседания, длительность примерно 1 час, распечатеть в Word

5 лет назад
guest_15947266408095
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
116 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Транскрибация