Тайм-меток нет в тексте. Нужно, примерно через 5 минут проставить

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт2 заявки222 просмотра

Тайм-меток нет в тексте. Нужно, примерно через 5 минут проставить. Видео пришлю на почту

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Маргарита
 
70 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Светлана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад