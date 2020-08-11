Расшифровать видео - сделать транскрибацию

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Завершен2 заявки333 просмотра

Есть шесть видео, нужно перевести их в текст, в Гугл-док:

https://youtu.be/TxpayiRq4-M

https://youtu.be/762wwNSVLdk

https://youtu.be/sUmnh2_d6cI

https://youtu.be/UUlQx1srCWk

https://youtu.be/0kqwXL6FsgY

https://youtu.be/JefQlsfQu8o

Указывайте сроки и цены СРАЗУ.

5 лет назад
ksenya_z
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

fyrityri
Ольга 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Быстро и качественно!
Всё прекрасно!

Заявки фрилансеров

fyrityri
Ольга 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад