Тайм-меток нет в тексте. Нужно, примерно через 5 минут проставить. Видео пришлю на почту
Перевести час судебного заседания из аудио в протокол (образец пришлю)
Перевести час судебного заседания из аудио в протокол (образец пришлю)
Заявки фрилансеров
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