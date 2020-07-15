Транскрибация на русском языке

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Завершен51 заявка1573 просмотра

Нужно сделать транскрибацию аудио длительностью час. Пишите, сколько это будет стоить.

5 лет назад
89013509590
21 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

bvrb
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
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Заявки фрилансеров

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Фаик
 
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5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
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6 месяцев назад
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5 лет назад
Анна
 
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8 месяцев назад
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