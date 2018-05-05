Работа на один месяц. Необходимо будет продавать создание сайтов и настройку рекламы. Цель - продажа на сумму 100-150 тыс. руб. Бюджет (оплата) - 10-15 тыс. руб каждую неделю. Наша команда - это маркетинговое агентство, создавшее за 4 ...
Договорится с 10 новыми партнерами о размещении скидочных акций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта skidkabum.ru необходимо разово договорится с 10 новыми партнерами в категории "красота" или "здоровье" о размещении акций.
Партнеры должны быть из Москвы.
Акции можно и целесообразно взять с других скидочных сайтов.
Результат будет считаться достигнутым в случае, если после запуска акции "тайный покупатель" звонит партнеру и партнер подтверждает, что готов принять купон от Скидка Бумъ.
Механику продажи подробнее проговорю в личку.
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