Договорится с 10 новыми партнерами о размещении скидочных акций

Для сайта skidkabum.ru необходимо разово договорится с 10 новыми партнерами в категории "красота" или "здоровье" о размещении акций.

Партнеры должны быть из Москвы.

Акции можно и целесообразно взять с других скидочных сайтов.

Результат будет считаться достигнутым в случае, если после запуска акции "тайный покупатель" звонит партнеру и партнер подтверждает, что готов принять купон от Скидка Бумъ.

Механику продажи подробнее проговорю в личку.