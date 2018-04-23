Продажа. Обработать входящие заявки

Работа на один месяц. Необходимо будет продавать создание сайтов и настройку рекламы. Цель - продажа на сумму 100-150 тыс. руб.

Бюджет (оплата) - 10-15 тыс. руб каждую неделю.

Наша команда - это маркетинговое агентство, создавшее за 4 года продукт с оптимальным сочетанием цены и качества, который расходится как «горячие пирожки».

Наш продукт – это простые сайты, которые пользуются большим спросом. Также мы предоставляем услуги по настройке контекстной рекламы. При ценах, выше рыночных, мы предоставляем более высокое качество.

На Вас будет входящий поток около 20 реальных заявок в день.Мы предоставим Вам несколько сайтов с привлеченным трафиком, так что клиентов искать будет не нужно. Продать нашу услугу лишь дело техники, особенно для толкового работника.

Итак, в Ваши обязанности будет входить:

· Прием и обработка входящих звонков;

· Мониторинг почты, ответы на письма;

· Приводить клиентов к сделке;

Звонки осуществляются через систему Скорозвон (ip телефония),от Вас требуется только свободный доступ к интернету.

Условия работы:

· Полный рабочий день, с понедельника по пятницус 10:00 до 19:00;

· Работа сдельная, на 1 месяц;

· Бюджет (оплата) - 10-15 тыс. руб каждую неделю.