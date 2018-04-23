Продажа. Обработать входящие заявки

В организации есть главный офис и филиалы. Доходы идут только от филиалов, а распределяются в процентном отношении на офис, прибыль, фонды и филиалы. несколько видов расходов приходят по счетам каждому филиалу или офису. Счет может оплатить любой филиал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа на один месяц. Необходимо будет продавать создание сайтов и настройку рекламы. Цель - продажа на сумму 100-150 тыс. руб.
Бюджет (оплата) - 10-15 тыс. руб каждую неделю.
Наша команда - это маркетинговое агентство, создавшее за 4 года продукт с оптимальным сочетанием цены и качества, который расходится как «горячие пирожки».
Наш продукт – это простые сайты, которые пользуются большим спросом. Также мы предоставляем услуги по настройке контекстной рекламы. При ценах, выше рыночных, мы предоставляем более высокое качество.
На Вас будет входящий поток около 20 реальных заявок в день.Мы предоставим Вам несколько сайтов с привлеченным трафиком, так что клиентов искать будет не нужно. Продать нашу услугу лишь дело техники, особенно для толкового работника.
Итак, в Ваши обязанности будет входить:
· Прием и обработка входящих звонков;
· Мониторинг почты, ответы на письма;
· Приводить клиентов к сделке;
Звонки осуществляются через систему Скорозвон (ip телефония),от Вас требуется только свободный доступ к интернету.
Условия работы:
· Полный рабочий день, с понедельника по пятницус 10:00 до 19:00;
· Работа сдельная, на 1 месяц;
· Бюджет (оплата) - 10-15 тыс. руб каждую неделю.
- Похожие заказы
- Управление продажами8 заявокЗакрыт6 лет назад
Направления: Сервисный центр Ремонт ноутбуков Абонентское обслуживание Установка видео наблюдения Заправка картриджей Что нужна получить - Сравнение цен конкурентов по направлениям (представить в виде таблицы. (Т.е. в каждом направлении есть набор услуг, надо сравнить цены: направление-копания/услуга-цена) - Получить их Коммерческие предложения, Маркетинг Кит ...Управление продажами4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $250
В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер! Описание вакансии: -удаленная работа -график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт -прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков и в курьерской службе, добавление ...Управление продажами14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Найти трех людей которые купят базу поставщиков.Управление продажами1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $16
1. Найти 100 баз контактов малого и среднего бизнеса по всей России, и выйти на лицо принимающее решение. 2. Сделать холодный обзвон контактов в целях продажи услуги по настройке рекламы. Скрипты звонков выбираете сами. 3. По окончании ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Интересует исполнитель, который соберет базу работающих предприятий, компаний, интернет магазинов и т.д. в разрезе интересующих сегментов: Реализаторы напольных покрытий (ламинат, линолеум, ковролин) Реализаторы теплых полов Застройщики которые продают квартиры и дома с ремонтом Территория покрытия - Украина.Управление продажами1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, Нужно разработать акцию для группы товаров "Теплый пол" Основная товарная группа - Инфракрасная пленка С ассортиментом можно ознакомиться на сайте официального интернет магазина. Solray.com.ua Единственное условие что бы эту акцию можно было применить для нашей розницы и для ...Управление продажами1 исполнительЗавершен6 лет назад
Прозвонить 1000 человек по готовой базе. Цель – продажа курсов по изучению английского языка. Оплата составит 25 000 рублей.Управление продажами14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется собрать перечень производителей [u]светодиодов[/u] с излучением в[u] UVC[/u]-спектре (желательная длина волны [u]253,7 nm[/u]). Данные светодиоды используются [u]для стерилизации воды и воздуха[/u]. Предположительно производители находятся в Китае и США. В результате должно быть предоставлено: 1. Адрес, телефон, сайт производителя. 2. Письмо от производителя с указанием ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт6 лет назад