Создание базы в access учета доходов и расходов организации

Управление продажамиЗакрыт8 заявок189 просмотров
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В организации есть главный офис и филиалы.

Доходы идут только от филиалов, а распределяются в процентном отношении на офис, прибыль, фонды и филиалы.

несколько видов расходов приходят по счетам каждому филиалу или офису.

Счет может оплатить любой филиал или офис за любой филиал

Нужно визуально видеть при вводе оплаты счета : кому, сколько, за что,  и  остаток средств в каждом филиале или офисе что бы было понятно кто может заплатить .

А также различные отчеты о деятельности филиалов и офиса

6 лет назад
Malhaz
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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