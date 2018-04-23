Создание базы в access учета доходов и расходов организации

В организации есть главный офис и филиалы.

Доходы идут только от филиалов, а распределяются в процентном отношении на офис, прибыль, фонды и филиалы.

несколько видов расходов приходят по счетам каждому филиалу или офису.

Счет может оплатить любой филиал или офис за любой филиал

Нужно визуально видеть при вводе оплаты счета : кому, сколько, за что, и остаток средств в каждом филиале или офисе что бы было понятно кто может заплатить .

А также различные отчеты о деятельности филиалов и офиса