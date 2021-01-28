Лидогенерация

Управление продажамиЗакрыт1 заявка279 просмотров
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задача: Обзвон перевозчиков (автотранспорт) на предмет выявления ЛПР ответственного за подсчета пассажиропотока на маршрутах

Ресурсы: предоставление базы, IP телефона, скрипт переговоров

От вас: ноутбук/компьютер + сотовый телефон на который будет установление IP приложение

Оплата по факту предоставления ЛПР (ФИО, телефон и e-mail)

3 года назад
mnemonix2008
Алексей 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад