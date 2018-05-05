Менеджер по работе с подрядчиками

Удаленная работа!

1. Найти по нашим запросам подрядчика малого и среднего бизнеса по всей России, и выйти на лицо

принимающее решение. Договориться с ним о сотрудничестве.

2. У нас есть готовыеклиенты. Все просто найти в интернете подрядчика, позвонить, договориться о

сотрудничестве.

3. По окончании обзвонавсех контактов сделать результаты в виде excel файла с номерами, личными

страницами ОБЯЗАТЕЛЬНО социальной сети ВКонтакте, либо электронные почты.

Все подробности при личном контакте.