Бизнес план

ддс, собственный капитал, долги, запасы товарные предоставлю нужно создать шаблон в экселе чтоб оно все это считала и отоброжала в пиу и в балансе
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