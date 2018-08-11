Исследование рынка косметологических услуг Харькова

Нужен анализ рынка Харькова, мест где предлагаются услуги гидротерапии ( шарко, гидромассаж, фитобочка и тд) , а так же другие услуги связанные с коррекцией фигуры: массаж,lpg и тд.Критерии анализаНазвание,Позиционирование,Логотип,Район,МестоположениеБлизость от метро и развязокВнешний вид салона (фото)Список процедурЦена и длительность процедурыРазмер помещенияТелСайтСтраницыОриентировочная загрузка 3/4-х ключевых процедур с учётом возможности записиРейтинг на основе ГуглКачество ответов персонала (компетентность)Наличие медицинского образования у специалистов, проводящих процедурыАнализ сайта и страниц в соцсетяхОбзвон* ( желательно)Выводы рекомендации по позиционированию нового салона с учётом отстройки от конкурентов, средняя цена на процедуры,Оценка покрытия ( возможность вывода, территория размер )Исследование кабинетное с использованием Интернета