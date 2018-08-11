Исследование рынка косметологических услуг Харькова

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок160 просмотров

Нужен анализ рынка Харькова, мест где предлагаются услуги гидротерапии ( шарко, гидромассаж, фитобочка и тд) , а так же другие услуги связанные с коррекцией фигуры: массаж,lpg и тд.Критерии анализаНазвание,Позиционирование,Логотип,Район,МестоположениеБлизость от метро и развязокВнешний вид салона (фото)Список процедурЦена и длительность процедурыРазмер помещенияТелСайтСтраницыОриентировочная загрузка 3/4-х ключевых процедур с учётом возможности записиРейтинг на основе ГуглКачество ответов персонала (компетентность)Наличие медицинского образования у специалистов, проводящих процедурыАнализ сайта и страниц в соцсетяхОбзвон* ( желательно)Выводы рекомендации по позиционированию нового салона с учётом отстройки от конкурентов, средняя цена на процедуры,Оценка покрытия ( возможность вывода, территория размер )Исследование кабинетное с использованием Интернета 

7 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

komel_d
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$70
7 дней
пропала

Заявки фрилансеров

komel_d
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад