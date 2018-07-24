Парень с базовым инглишем и дополнительным ПК

Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа для Вас не будет трудной. Все объясним, настроим и подскажем. Объявление о Вас? Обращайтесь за деталями.