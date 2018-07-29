Консультирование по e-mail рассылкам

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки127 просмотров

Проанализировать 275 abuse reports и примерно 230 "cleaned" адресов, выключенных Мейлчимпом (Mailchimp) из рассылки. Систематизировать проблемы, предоставить пошаговый план решения.

7 лет назад
BD_TXLG
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров