Консультация по системе управления версиями для веб проекта

Управление проектамиЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Есть веб проект (сайт) написанный на php, над которым, до недавнего времени, работал только 1 человек. В связи с развитием проекта и аутсорсинге части заданий встал вопрос о правильной организации работы, в частности, системы управлениями версиями.

Сам проект состоит из рабочего сайта (продакшен) и тестового сайта. Собственно хотелось бы получиить консультацию по следующим вопросам:

1. Как организовать репозиторий для совместной разработки?

2. Как сделать выгрузку кода на рабочий сайт. Тестовый и рабочий сайт могут иметь различия в коде (например, другие конфигурационые файлы).

3. Как выкладывать быстрые патчи на рабочий сайт?

4. Управление доступом для разных юзеров.

5. Удаление старого и ненужного кода из репозитариев.

6. Управление подпроектами или использование отдельных репозитариев.

Есть небольшой опыт работы с subversion, хотя возможно использование и других систем.

Хочется получить консультацию по вышеперечисленным вопросам, а так же, возможно, помощь в конфигурировании системы на серверах под управлением CentOS.

9 лет назад
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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