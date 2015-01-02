Консультация по системе управления версиями для веб проекта

Есть веб проект (сайт) написанный на php, над которым, до недавнего времени, работал только 1 человек. В связи с развитием проекта и аутсорсинге части заданий встал вопрос о правильной организации работы, в частности, системы управлениями версиями.

Сам проект состоит из рабочего сайта (продакшен) и тестового сайта. Собственно хотелось бы получиить консультацию по следующим вопросам:

1. Как организовать репозиторий для совместной разработки?

2. Как сделать выгрузку кода на рабочий сайт. Тестовый и рабочий сайт могут иметь различия в коде (например, другие конфигурационые файлы).

3. Как выкладывать быстрые патчи на рабочий сайт?

4. Управление доступом для разных юзеров.

5. Удаление старого и ненужного кода из репозитариев.

6. Управление подпроектами или использование отдельных репозитариев.

Есть небольшой опыт работы с subversion, хотя возможно использование и других систем.

Хочется получить консультацию по вышеперечисленным вопросам, а так же, возможно, помощь в конфигурировании системы на серверах под управлением CentOS.