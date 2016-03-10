Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В качестве конкурса предлагаю вам придумать уникальную идею для сообщества вконтакте, которая будет подходить практически для любой возрастной категории, идея, которую будет не тяжело реализовать, а также идею, для которой не ...
Личный помощник
Требуется личный помощник, который сможет стать соратником и партнером!
Оплата 150 рублей в час работы. Можем использовать инструменты контроля.
Типовые задачи, которые нужно выполнять:
- Подать рекламу вконтакте
- Наполнить группу тематическими постами
- Разместить на веблансере какой-либо проект, выбрать исполнителя, проконтролировать выполнение
- Настроить рекламу в директе
- Разместить заказ на 100 статей копирайтеру, проконтролировать качество выполнения работы. Оплатить работу (доступ к кошельку будет у вас)
- Заказать оформление группы вконтакте
- Подобрать доменное имя
- Купить ботов в группу вконтакте
- Сделать тестовый обзвон потенциальных клиентов
- Заказать холодный обзвон в коллцентре
- Заказать скрипт продаж
- Проконтролировать создание сайтов исполнителем в нашем конструкторе
- Поиск людей в команду (программистов, маркетологов)
В конце каждого дня - обязательный краткий отчет о проделанной работе.
Заявки фрилансеров
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