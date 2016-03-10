Личный помощник

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В качестве конкурса предлагаю вам придумать уникальную идею для сообщества вконтакте, которая будет подходить практически для любой возрастной категории, идея, которую будет не тяжело реализовать, а также идею, для которой не ...