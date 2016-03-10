Личный помощник

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт88 заявок1551 просмотр

Требуется личный помощник, который сможет стать соратником и партнером!

Оплата 150 рублей в час работы. Можем использовать инструменты контроля.

Типовые задачи, которые нужно выполнять:

  • Подать рекламу вконтакте
  • Наполнить группу тематическими постами
  • Разместить на веблансере какой-либо проект, выбрать исполнителя, проконтролировать выполнение
  • Настроить рекламу в директе
  • Разместить заказ на 100 статей копирайтеру, проконтролировать качество выполнения работы. Оплатить работу (доступ к кошельку будет у вас)
  • Заказать оформление группы вконтакте
  • Подобрать доменное имя
  • Купить ботов в группу вконтакте
  • Сделать тестовый обзвон потенциальных клиентов
  • Заказать холодный обзвон в коллцентре
  • Заказать скрипт продаж
  • Проконтролировать создание сайтов исполнителем в нашем конструкторе
  • Поиск людей в команду (программистов, маркетологов)
Работа ведется в wunderlist, ставим задачи на неделю. Каждое утро проводим на 10 минут планерку по текущим делам на день.

В конце каждого дня - обязательный краткий отчет о проделанной работе.

9 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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