Придумать стратегию и написать текст для ленда

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка161 просмотр

- Продумать ленд, обосновать (математически?) и описать стратегию заработка на лотереях.

Стратегии можно нагуглить и составить совокупность как вариант.

9 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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