Написание технического задания панели управления заказами

Требуется человек для проекта по созданию тех. задания для биллинг панели управления заказами/клиентами/счетами. Необходим опыт создания технических заданий, желательно небольшой опыт программирования и критично общее понимания что такое программирование, что такое база данных итд. Техническое задание не требует слишком сильной детализации (указание размеров кнопок итд).

Схема работы такая:

Я показываю свои наброски, идеи (в текстовом, графическом или в разговорном виде) и на основе этого, должны быть созданы "эскизы" с описанием алгоритмов работы для программиста. Вы задаете вопросы, потом показываете что сделали, если что то не нравиться - переделываем, и так до версии, которая подойдет. В результатах работы должны присутствовать: текстовое описание работы + если нужно, картинки/скриншоты Испытательный срок - 1 результат работы.

Оплата: По началу готов платить после завершения рабочего дня, если мне не нравится как вы работаете - сотрудничество прекращаем. Если нравится - работаем до завершения проекта + возможна премия, если понравилось очень. Ориентировочно работы на 1 месяц. Если цена не устраивает - не против посмотреть Ваш вариант цены.