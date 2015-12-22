Подготовка документов для добавления сайта в 10 платежных систем===Требуется подготовить документы для добавления сайта в платежные системы (типа Qiwi, Элекснет и пр.)Вам необходимо изучить сайт каждой системы и заполнить все заявки, которые необходимы для добавления.

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