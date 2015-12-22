Интересуют недорогие решения в обслуживании, из рассчета на 500-1000 пользователей. Dynamic CRM и 1С с оплатой за каждого юзера не подойдут – слишком дорого выйдет. Oracle также вероятно будет дорог в обслуживании. ...
Подготовка документов для добавления сайта в 10 платежных систем
Подготовка документов для добавления сайта в 10 платежных систем===Требуется подготовить документы для добавления сайта в платежные системы (типа Qiwi, Элекснет и пр.)Вам необходимо изучить сайт каждой системы и заполнить все заявки, которые необходимы для добавления.
Возможно, придется звонить или писать в службу поддержки (связь оплачивается).Оплата почасовая - 80 рублей в час.Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо
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