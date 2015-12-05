CRM – настроить или написать новую

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки224 просмотра

Интересуют недорогие решения в обслуживании, из рассчета на 500-1000 пользователей.  

Dynamic CRM и 1С с оплатой за каждого юзера не подойдут – слишком дорого выйдет. 

Oracle также вероятно будет дорог в обслуживании. 

Смотрим в сторону SugarCRM, Egroupware и т.п., и самописных, но не экзотических, типа Redmine (Ruby). 

Настройка согласно описанным бизнес-процессам. За вами также обслуживание. 

Поддержка API и возможность простой интеграции с колл-центром, например Asterisk и ERP.

Предложения без конкретики не рассматриваются.

AsteriskRuby
9 лет назад
DjMoloT
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами

    Требования к кандидатам: Опыт в b2b продажах или уже имеющиеся навыки работы с клиентамиНапористость при развитом чувстве тактаУмение работать с возражениямиУмение проводить или организовывать проведение маркетинговых исследований для анализа как деятельности клиентов, так ...

    Управление проектами18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер проектов для разовой работы (Желательно из Казани)

    Добрый день! Нужен менеджер проектов в веб-студию на разовую работу! Задачи: - Общение с заказчиками; - Написание ТЗ для исполнителей; - Поиск, контроль исполнителей с соблюдением ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Устранить недочеты в работе готовых сайтов на Insales

    Устранить недочеты в работе сайтов на Insales, 20 сайтов, общение с тех. поддержкой Insales, постановка задач удаленному программисту и копирайтерам. Кандидатам иметь навыки администрирования сайтов, знание html, опыт работы в режиме многозадачности с программистами, копирайтерами, другими фрилансерами ...

    HTML
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзвонить 200 холодных контактов

    $15

    Обзвонить контакты из предоставленной базы, действуя по скрипту. Звонить через сервис Скорозвон, средства для звонков предоставляются. Количество контактов: 200 Регион: Россия Звонить в рабочее время. Задачи: ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер с отличным знанием английского языка

    Здравствуйте. В веб студию на постоянную удаленную работу требуется менеджер для работы на зарубежных фриланс-сайтах и ведения проектов по разработке сайтов.Обязанности: Работа с зарубежными фриланс сайтами, общение с заказчикамиВедение проектов, контроль выполнения и ведение переписки ...

    Управление проектами22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Стратегия развития проекта

    Есть сайт – биржа для дома и дачи (публикация заказов на ландшафтный дизайн, озеленение, строительство и т.п.) нужен специалист, способный составить стратегию развития проекта. Стоимость, срок?

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выступление для большой аудитории Новосибирск

    Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Стратегии и мотивация".  Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa-  . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выступление для большой аудитории Новосибирск

    Приглашаем выступить специалиста на бизнес-тренинге "Повышение эффективности бизнеса" с темой "Управление бизнесом онлайн".  Готовы предложить сотрудничество с Организацией по развитию бизнеса http://vk.com/ev http://vk.com/razvitie_vashego_biznesa-  . Предлагаем Вам сделать себе рекламу на бизнес-тренинге. Раздача Ваших визиток - ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    9 лет назад