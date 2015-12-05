CRM – настроить или написать новую

Интересуют недорогие решения в обслуживании, из рассчета на 500-1000 пользователей.

Dynamic CRM и 1С с оплатой за каждого юзера не подойдут – слишком дорого выйдет.

Oracle также вероятно будет дорог в обслуживании.

Смотрим в сторону SugarCRM, Egroupware и т.п., и самописных, но не экзотических, типа Redmine (Ruby).

Настройка согласно описанным бизнес-процессам. За вами также обслуживание.

Поддержка API и возможность простой интеграции с колл-центром, например Asterisk и ERP.

Предложения без конкретики не рассматриваются.