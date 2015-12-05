Требования к кандидатам: Опыт в b2b продажах или уже имеющиеся навыки работы с клиентамиНапористость при развитом чувстве тактаУмение работать с возражениямиУмение проводить или организовывать проведение маркетинговых исследований для анализа как деятельности клиентов, так ...
CRM – настроить или написать новую
Интересуют недорогие решения в обслуживании, из рассчета на 500-1000 пользователей.
Dynamic CRM и 1С с оплатой за каждого юзера не подойдут – слишком дорого выйдет.
Oracle также вероятно будет дорог в обслуживании.
Смотрим в сторону SugarCRM, Egroupware и т.п., и самописных, но не экзотических, типа Redmine (Ruby).
Настройка согласно описанным бизнес-процессам. За вами также обслуживание.
Поддержка API и возможность простой интеграции с колл-центром, например Asterisk и ERP.
Предложения без конкретики не рассматриваются.
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