Уникальная идея для сообщества вконтакте.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт59 заявок1616 просмотров
#1$30

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В качестве конкурса предлагаю вам придумать уникальную идею для сообщества вконтакте, которая будет подходить практически для любой возрастной категории, идея, которую будет не тяжело реализовать, а также идею, для которой не так тяжело можно будет придумывать контент. Именно поэтому и предлагаю такие деньги за 1-ое место в конкурсе. Возможно у кого-то есть действительно годные идеи, которые когда-то по каким-либо причинам, а чаще всего финансовым, реализовать не получилось.

9 лет назад
BarniOloloev
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров