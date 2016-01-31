- Продумать ленд, обосновать (математически?) и описать стратегию заработка на лотереях. Стратегии можно нагуглить и составить совокупность как вариант.
Уникальная идея для сообщества вконтакте.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
В качестве конкурса предлагаю вам придумать уникальную идею для сообщества вконтакте, которая будет подходить практически для любой возрастной категории, идея, которую будет не тяжело реализовать, а также идею, для которой не так тяжело можно будет придумывать контент. Именно поэтому и предлагаю такие деньги за 1-ое место в конкурсе. Возможно у кого-то есть действительно годные идеи, которые когда-то по каким-либо причинам, а чаще всего финансовым, реализовать не получилось.
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