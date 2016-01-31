Уникальная идея для сообщества вконтакте.

# 1 — $ 30

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В качестве конкурса предлагаю вам придумать уникальную идею для сообщества вконтакте, которая будет подходить практически для любой возрастной категории, идея, которую будет не тяжело реализовать, а также идею, для которой не так тяжело можно будет придумывать контент. Именно поэтому и предлагаю такие деньги за 1-ое место в конкурсе. Возможно у кого-то есть действительно годные идеи, которые когда-то по каким-либо причинам, а чаще всего финансовым, реализовать не получилось.