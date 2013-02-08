Менеджер интернет-проектов (на дому)

Основная цель работы:

Повысить привлекательность сайтов для целевых клиентов и повысить их доходность.

Задачи менеджера проекта:

1. Анализ аналогичных проектов в интернете, выбор наиболее интересных, описание их преимуществ для формирования собственных технических заданий.

2. Разработка технических заданий на дизайн, редизайн, разработку сайтов и дополнительных сервисов

3. Координация внешних исполнителей: дизайнеров, вэб-программистов, платежных систем, seo-специалистов

4. Организация контентного наполнения сайтов

5. Модерация и администрирование сайтов

6. Разработка планов продвижения сайтов интернет

7. Регулярный сбор аналитических данных (Google Analytics и Яндекс Метрика)

8. Еженедельные отчеты авторам проекта по результатам работ.

Показатели эффективности менеджера проекта:

1. Рост посещаемости

2. Рост времени пребывания на сайте

3. Коэффициент конверсии (Кол-во покупок/Кол-во визитов)

4. Рост продаж с сайта

График работы:

Свободный, гибкий, главное, 5 раз в неделю вовремя выходить на 15 минутные переговоры по телефону или в скайп!

Подробное описание работы в приложении.

Ждем ваше резюме и услоия вашей работы. Обязательно укажите какими узкими профессиональными знаниями вы обладаете в области управления интернет-проектами!