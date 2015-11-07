Менеджер проекта Битрикс24

$50
Управление проектамиЗакрыт8 заявок469 просмотров
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Компания занимается  дистанционным обучением.

Основные задачи.

1. Написание основных бизнес-процессов (функций)

2. Настройка Битрикс 24 под описанные бизнеспроцессы

3. Сопровождение сделки 

Основные этапы работы по сопровождению сделки

:

1. Первый лид.

2. Обработка лида

3. Отправка коммерческого предложения

4. Контроль поступления ответа и напоминание еслинет ответа на предложение

5. Закрытие лида либо продолжение сделки

6. Подготовка и направление проекта договора исчета

7. Контроль получения договора8. Передача данных о договоре администратору учебногоцентра

9. Получение информации о завершении обучения

10. Закрытие договора11. Запрос и контроль поступления отзыва обобучении

12. "Поддерживающие" письма (празник,д.р, и др.) Оплата в зависимости от объема работы.

Сейчас поступает 2-3 лида в день. Оплата 3 500 (три тысячи пятьсот) руб в месяц. Оплата "вперед". По завершению месяца корректировка оплаты.

Знание и опыт работы в  Битрикс24 обязательно

8 лет назад
taras0v
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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