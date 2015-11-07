Менеджер проекта Битрикс24

Добрый день, Нам в компанию требуется технический специалист широкого профиля. У компании 2 интернет-магазина (возможно будет больше). [url=http://www.king-bong.ru/]www.King-Bong.ru[/url] и [url=http://www.teaholics.ru./]www.teaholics.ru.[/url] Работа удаленная, необходимо быть на связи в рабочее время с 11 до 19 пн-пт по Москве + возможность связи в ...