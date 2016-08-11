Настройка и внедрение CRM на Bitrix24

Управление проектамиЗакрыт8 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внедрить бизнес-процессы отдела продаж (5-7 человек).

7 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Развитие благотворительного проекта (дизайн, контент)

    $20

    Человек с широким кругозором, который следит за тенденциями развития соц.сетей, генератор идей. Есть новый сайт, который был недавно создан, требуется посмотреть юзабилити, контент, дизайн, предложить варианты улучшения.

    Управление проектами17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подготовка к запуску и запуск сайта

    Требуется аналитик/менеджер по запуску сайта (удаленно). Требуется человек   с аналитическим складом ума и практическим опытом для подготовки и запускасайта мебельной тематики. Необходимо: 1.      Ознакомиться/изучить  основные  сайты  конкуренты; 2.      Ознакомиться с ЦМС "Хорошоп" (на нейбудет создаваться магазин).  Создаватьсямагазин должен  с учетом ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Администратор сайта/контент-менеджер для настройки и наполнения И-М

    $150

    [b]Описание проекта:[/b] Требуется настройка и размещение контента интернет-магазина на Opencart 2.0. Составить ТЗ для копирайтера, контент-менеджера и программиста. Создать странички в соцсетях. Непосредственная работа с движком - настройка фильтров, блоков, тестирование сайта, выявление багов и написание ТЗ для ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламному агентству нужен клиент-менеджер на удаленке

    Агентству интернет-маркетинга нужен менеджер. По работе с клиентами и контролю подрядчиков. Занимаемся мы рекламой в интернете для клиентов из Владивостока. Среди наших клиентов множество известных брэндов. Спектр обязанностей: Общение с клиентами компании по телефону. Формирование официальных ...

    Управление проектами14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заказ текстов на бирже, принятие и сбор в ворд

    Требуется: 1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам) 20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню. Имеются готовые шаблоны для них; 2.  просмотреть написанные тексты, и если ...

    Управление проектами66 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • На разовый проект ищем специалиста для обработки входящих заявок.

    Всех приветствую! Ищем менеджера по продажам франшизы для обработки входящего потока заявок. От вас – хороший опыт в продажам, большим плюсом будет успешный опыт в продаже франшиз От нас – поток теплых заявок, отличный продукт, хорошая мотивация Для оперативной ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка и реализация маркетинговой стратегии 3-х проектов

    Есть три смежных проекта по недвижимости: - программный комплекс для агентств недвижимости - инновационный "электронный риэлтор" для продавцов квартир - классическое агентство недвижимости Необходимо: - разработать стратегию и детальный план их продвижения - реализовать этот план на первичном этапе Рассмотрим предложения как ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламному агентству нужен клиент-менеджер на удаленке

    Агентству интернет-маркетинга Ропен нужен менеджер. По работе с клиентами и контролю подрядчиков. Занимаемся мы рекламой в интернете для клиентов из Владивостока. Среди наших клиентов множество известных брэндов. Спектр обязанностей: Общение с клиентами компании по телефону. Формирование ...

    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется удалённый оператор ПК

    Cкачать к себе на ПК программу 2ГИС:Новосибирск и по заданной методике выгрузить из неё почтовые адреса компании общепита. В случае успешного выполнения возможно будут даны дополнительные задания.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад