Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...
Нужен менеджер проектов (менеджер фрилансеров)
Требуется менеджер проектов (менеджер фрилансеров), для выполнения задач в рамках моих проектов.
Ищу специалиста, так как при работе с фрилансерами возникают текущие вопросы и при их решении тратится много времени.
Поэтому ищу менеджера, чтобы после постановки задачи или проекта, он самостоятельно:
1. Составлял техническое задание (ТЗ), или брал мое типовое ТЗ
2. Находил подходящих фрилансеров
3. Контролировал выполнение задачи в срок и проверял соответствие результата техническому заданию
Кто готов взяться за работу, пишите.
Указывайте стоимость, условия и особенности вашей работы (как будите брать оплату: фиксировано за проект, за процент % от проекта и т.д.)
Также напишите, есть ли у вас опыт работы как менеджера проектов (менеджера фрилансеров) или принципе опыт работы с фрилансерами как заказчика.
Жду предложений (пишите здесь или в личку).
Заявки фрилансеров
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