Нужен менеджер проектов (менеджер фрилансеров)

Требуется менеджер проектов (менеджер фрилансеров), для выполнения задач в рамках моих проектов.

Ищу специалиста, так как при работе с фрилансерами возникают текущие вопросы и при их решении тратится много времени.

Поэтому ищу менеджера, чтобы после постановки задачи или проекта, он самостоятельно:

1. Составлял техническое задание (ТЗ), или брал мое типовое ТЗ

2. Находил подходящих фрилансеров

3. Контролировал выполнение задачи в срок и проверял соответствие результата техническому заданию

Кто готов взяться за работу, пишите.

Указывайте стоимость, условия и особенности вашей работы (как будите брать оплату: фиксировано за проект, за процент % от проекта и т.д.)

Также напишите, есть ли у вас опыт работы как менеджера проектов (менеджера фрилансеров) или принципе опыт работы с фрилансерами как заказчика.

Жду предложений (пишите здесь или в личку).