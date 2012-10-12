Нужен менеджер проектов (менеджер фрилансеров)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок399 просмотров

Требуется менеджер проектов (менеджер фрилансеров), для выполнения задач в рамках моих проектов.

Ищу специалиста, так как при работе с фрилансерами возникают текущие вопросы и при их решении тратится много времени.

Поэтому ищу менеджера, чтобы после постановки задачи или проекта, он самостоятельно:

1. Составлял техническое задание (ТЗ), или брал мое типовое ТЗ

2. Находил подходящих фрилансеров

3. Контролировал выполнение задачи в срок и проверял соответствие результата техническому заданию

Кто готов взяться за работу, пишите.

Указывайте стоимость, условия и особенности вашей работы (как будите брать оплату: фиксировано за проект, за процент % от проекта и т.д.)

Также напишите, есть ли у вас опыт работы как менеджера проектов (менеджера фрилансеров) или принципе опыт работы с фрилансерами как заказчика.

Жду предложений (пишите здесь или в личку).

13 лет назад
Onehow
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Специалист по тех. поддержке и продвижению сайта

    Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить редирект

    Есть сайт с контентом, проиндексирован ПС. Создан на конструкторе, доступа к корню сайта нет. Доступ есть к блоку каждой страницы. Нужно настроить редирект на новый, этот же сайт, но на другом домене. Перенаправление ...

    Управление проектами1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Менеджер проектов

    $1000

    Здравствуйте! Нам в штат требуется менеджер проектов на удаленную работу. Обязанности: Оценка проектов Технические консультации Разработка ТЗ Понимние html, css, js. Условия Белая з/п Трудоустройство по ТКРФ ...

    CSSHTMLJavaScript
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация процессов интернет-магазина на Visio

    $50

    Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер веб-проектов - удалённо

    На постоянную удалённую работу ищем менеджера веб-проектов. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: --- 1. Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Быть на связи, обладать хорошим интернетом, гарнитурой. 2. Обладать ...

    CSSHTMLPHP
    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проджект менеджер

    $2500

    Требуется проджект менеджер для разработки и продвижения группы сайтов Задачи: Подготовка ТЗ из концепций Подбор исполнителей Постановка задач и контроль исполнения Требования: ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер по заказам

    Здравствуйте. Ищу менеджеров по заказам: 2-3 человека. Предпочтения отдаются: Если человек работает только в online (никакой учебы, никакой offline работы). Не потому, что другие плохо работают, а потому, что ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу спеца по маркетингу, рекламе.

    Ищу спеца по маркетингу, рекламе, работе с VIP-клиентами Требования к специалисту: 1. Человек должен быть с тонким пониманием, вообще чутко относиться к людям и делам. Различать оттенки и нюансы хорошо. ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется директор с перспективой роста дохода

    $3000

    Требуется директор с перспективой роста дохода от 1000-3000$ и выше, в доле от дохода управляемого бизнеса. Требования: 1. Хорошая математическая подготовка. 2. Знакомство с инет-маркетингом. ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель проекта по созданию сайта

    $1000

    Необходимо по двум трем сайтам иностранных производителей создать ТЗ для создания сайта продаж этого оборудования на российском рынке. Могу рассмотреть варианты содания сайта "под ключ". www.zero-7.it www.jettboots.com ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад