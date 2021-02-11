Срочно ищу профессиональных ПМов, т.к. сами уже замучался налаживать взаимодействие между программистами и клиентом. Программисты хотят программировать, а клиент хочет общения. Нужны ПМы (знакомые с программированием - обязательно укажите какой у вас опыт в программировании), которые ...
Помощник менеджера проектов в веб-студию (удалённо)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются сотрудник на должность помощника менеджера проектов с дальнейшим ростом до менеджера проектов.
Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим.
Обязанности:
- Постановка задач исполнителям (дизайнеры, верстальщики, программисты, копирайтеры)
- Контроль сроков выполнения задач
- Ведение клиента в процессе выполнения проекта
Требования:
- Наличие ПК и опыт работы с ним на уровне уверенного пользователя (если вы «горите» компьютерами, сферой IT и всем, что с этим связано – это большой плюс!)
- Наличие микрофона
- Наличие отдельной комнаты для работы
- Стабильное интернет-соединение
- Личные качества – целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, общительность
Условия:
- Фиксированный оклад 15 000 рублей в месяц
- Испытательный период 1 месяц, оклад на время испытательного периода 10 000 рублей.
- своевременная выплата з/п
- Оплата удобным для вас способом: банковская карта, электронные деньги и т.д.
- Перспективы карьерного роста
- График работы:
Понедельник - пятница: с 9 до 18 или с 10 до 19 часов по Москве. Перерыв на обед 1 час (в удобное для Вас время).
Суббота -воскресенье: выходной
- Для учета рабочего времени используем таймтрекер https://yaware.ru (обязательное условие)
Для записи на собеседование пишите в Telegram: @roman_new_web
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