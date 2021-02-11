Помощник менеджера проектов в веб-студию (удалённо)

На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются сотрудник на должность помощника менеджера проектов с дальнейшим ростом до менеджера проектов.

Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим.

Обязанности:

- Постановка задач исполнителям (дизайнеры, верстальщики, программисты, копирайтеры)

- Контроль сроков выполнения задач

- Ведение клиента в процессе выполнения проекта

Требования:

- Наличие ПК и опыт работы с ним на уровне уверенного пользователя (если вы «горите» компьютерами, сферой IT и всем, что с этим связано – это большой плюс!)

- Наличие микрофона

- Наличие отдельной комнаты для работы

- Стабильное интернет-соединение

- Личные качества – целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, общительность

Условия:

- Фиксированный оклад 15 000 рублей в месяц

- Испытательный период 1 месяц, оклад на время испытательного периода 10 000 рублей.

- своевременная выплата з/п

- Оплата удобным для вас способом: банковская карта, электронные деньги и т.д.

- Перспективы карьерного роста

- График работы:

Понедельник - пятница: с 9 до 18 или с 10 до 19 часов по Москве. Перерыв на обед 1 час (в удобное для Вас время).

Суббота -воскресенье: выходной

- Для учета рабочего времени используем таймтрекер https://yaware.ru (обязательное условие)

Для записи на собеседование пишите в Telegram: @roman_new_web