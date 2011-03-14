Проект менеджер

Обязанности:

* умения строить интернет-проекты с ноля

* анализ тематики(ниши) и конкурентов

* умение преобразовывать список функционала в wireframes

* оперативное управление командой, контроль разработки и поддержки

* координация работы фрилансеров

Требования:

* энергичный, с огромным запасом позитива парень 23-30 лет

* с опытом работы в управлении веб-проектами от 3 лет

* с желанием учиться и целью расти как интернет-деятель, а не только как PM

* с хорошим уровнем английского языка (чтение и общение по почте)

* умения программировать не требуется, но надо хорошо знать суть технологий

* Важный момент: Мы не признаем сроков "завтра", "скоро". Если для вас точное время и дата носят рекомендательный характер, то можно не отвечать.

Условия:

* демократичное руководство

* классная молодая команда профессионалов (средний возраст - 25 лет)

* практически полное отсутствие бюрократии

* отсутствие неадекватных заказчиков, на которых нужно бесполезно тратить много сил и нервов - наша компания разрабатывает только собственные проекты

* интересные и амбициозные задачи

* возможность реализовать собственные идеи

* уютный офис в бизнес-центре

* своевременная оплата труда

* 8 часовой рабочий день с плавающим графиком

* официальное трудоустройство

* Заработная плата: 1500-1800 у.е в зависимости от взятых на себя обязательств

Дополнительные условия:

*В перспективе возможность запустить собственный проект на долевой основе

Тип занятости:

Полная занятость, гибкий график