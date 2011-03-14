Проект менеджер

Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
* умения строить интернет-проекты с ноля
* анализ тематики(ниши) и конкурентов
* умение преобразовывать список функционала в wireframes
* оперативное управление командой, контроль разработки и поддержки
* координация работы фрилансеров
Требования:
* энергичный, с огромным запасом позитива парень 23-30 лет
* с опытом работы в управлении веб-проектами от 3 лет
* с желанием учиться и целью расти как интернет-деятель, а не только как PM
* с хорошим уровнем английского языка (чтение и общение по почте)
* умения программировать не требуется, но надо хорошо знать суть технологий
* Важный момент: Мы не признаем сроков "завтра", "скоро". Если для вас точное время и дата носят рекомендательный характер, то можно не отвечать.
Условия:
* демократичное руководство
* классная молодая команда профессионалов (средний возраст - 25 лет)
* практически полное отсутствие бюрократии
* отсутствие неадекватных заказчиков, на которых нужно бесполезно тратить много сил и нервов - наша компания разрабатывает только собственные проекты
* интересные и амбициозные задачи
* возможность реализовать собственные идеи
* уютный офис в бизнес-центре
* своевременная оплата труда
* 8 часовой рабочий день с плавающим графиком
* официальное трудоустройство
* Заработная плата: 1500-1800 у.е в зависимости от взятых на себя обязательств
Дополнительные условия:
*В перспективе возможность запустить собственный проект на долевой основе
Тип занятости:
Полная занятость, гибкий график
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