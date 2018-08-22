Провести социологический опрос по телефону. Прозвонить базу

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт25 заявок454 просмотра

Задача - заполнить анкету. Оплата по часовая. 100 руб в час. 

Звонки будут осуществляться через нашу программу. 

База с номерами залита в программу (набирать номер не нужно, звонки совершаются в автоматическом режиме)

Требования: наличие ПК или ноутбука, наличие наушников с микрофоном, наличие домашнего интернета с уверенным сигналом, без прерывания, грамотная речь без дефектов, наличие тихой комнаты для работы.

7 лет назад
Brightcall
Виктория 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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