Требуется разработать прототип сложного административного веб-интерфейса. Результатом работы будет прототип, разработанный в системе прототипирования. Фактически вам нужно будет создать ТЗ фронтенда системы в виде прототипа. Обязательно: Опыт работы в системах прототипирования веб-интерфейсов, ...
Провести социологический опрос по телефону. Прозвонить базу
Задача - заполнить анкету. Оплата по часовая. 100 руб в час.
Звонки будут осуществляться через нашу программу.
База с номерами залита в программу (набирать номер не нужно, звонки совершаются в автоматическом режиме)
Требования: наличие ПК или ноутбука, наличие наушников с микрофоном, наличие домашнего интернета с уверенным сигналом, без прерывания, грамотная речь без дефектов, наличие тихой комнаты для работы.
Заявки фрилансеров
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