E-mail рассылку по указанным сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт14 заявок248 просмотров

Необходимо вручную разослать порядка 2500 сообщений по указаным сайтам/имейлам. Текст есть. 

Отчетность ввиде в Excel:

название сайта

ссылка на скрин сообщения (если в чат сайта)

по e-mail (просто указать это в файле плюсом)

ответ от контрагента

7 лет назад
olejkan
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров