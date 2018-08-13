Нужен "менеджер"/админ/модератор сайта

Добрый день, попробую описать кто и зачем нам нужен:

В самое ближайшее время мы запускаем что-то типа биржи фрилансеров, только для юридических услуг. Проект делался 1.5 года, но ещё довольно кривой и сырой. Основные обязанности "менеджера" сайта:

А) постоянно работать с функционалом, тестировать разные сценарии и вообще удобство пользования, отмечать все "баги" и проблемные места (конечно, вроде бы, у нас есть тестировщики - но они не пользуются сайтом вплотную и каждый день, поэтому постоянно упускают очевиднейшие косяки...)

Б) модерировать заявки (все заявки у нас проходят модерацию). Заявок сначала будет совсем немного, и комиссию сервис в первый год брать не будет.

Также нужно будет контролировать загружаемые юристами доки о себе (сканы дипломов и т.п.)

Обслуживать "технически" - не нужно, у нас есть кто обслуживает выделенный сервер, есть программисты.

Ещё нужно фиксировать жалобы от первых пользователей, где-то помогать им (например по почте или через мессенджер), где-то передавать информацию о косяках программистам.

Короче нам человек, которому было бы интересно во всё это "зарыться", которому было бы интересно участвовать в поднятии нашего сервиса.

Потом, когда сервис будет набирать обороты - Вы сможете часть рутинных дел делегировать новым сотрудникам.

ДОПОЛНЕНИЕ:

1) Ещё раз, это вакансия не для вебмастера и не для сис.админа. Сайт на фреймоворке, делается менеджером проекта и командой программистов - т.е. все Ваши знания каких-то движков и т.п. - здесь не актуальны.

2) Работа "административно-пользовательская". Т.е. Вы должны будете постоянно тестировать функционал, а также модерировать заявки, консультировать первых пользователей в качестве тех.поддержки, давать нам сформулированную и конкретизированную обратную связь о пользователей обо всех неудобствах.

3) На первое время предположительно 2 часа в день нужно будет работать.