Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...
Нужен "менеджер"/админ/модератор сайта
Добрый день, попробую описать кто и зачем нам нужен:
В самое ближайшее время мы запускаем что-то типа биржи фрилансеров, только для юридических услуг. Проект делался 1.5 года, но ещё довольно кривой и сырой. Основные обязанности "менеджера" сайта:
А) постоянно работать с функционалом, тестировать разные сценарии и вообще удобство пользования, отмечать все "баги" и проблемные места (конечно, вроде бы, у нас есть тестировщики - но они не пользуются сайтом вплотную и каждый день, поэтому постоянно упускают очевиднейшие косяки...)
Б) модерировать заявки (все заявки у нас проходят модерацию). Заявок сначала будет совсем немного, и комиссию сервис в первый год брать не будет.
Также нужно будет контролировать загружаемые юристами доки о себе (сканы дипломов и т.п.)
Обслуживать "технически" - не нужно, у нас есть кто обслуживает выделенный сервер, есть программисты.
Ещё нужно фиксировать жалобы от первых пользователей, где-то помогать им (например по почте или через мессенджер), где-то передавать информацию о косяках программистам.
Короче нам человек, которому было бы интересно во всё это "зарыться", которому было бы интересно участвовать в поднятии нашего сервиса.
Потом, когда сервис будет набирать обороты - Вы сможете часть рутинных дел делегировать новым сотрудникам.
ДОПОЛНЕНИЕ:
1) Ещё раз, это вакансия не для вебмастера и не для сис.админа. Сайт на фреймоворке, делается менеджером проекта и командой программистов - т.е. все Ваши знания каких-то движков и т.п. - здесь не актуальны.
2) Работа "административно-пользовательская". Т.е. Вы должны будете постоянно тестировать функционал, а также модерировать заявки, консультировать первых пользователей в качестве тех.поддержки, давать нам сформулированную и конкретизированную обратную связь о пользователей обо всех неудобствах.
3) На первое время предположительно 2 часа в день нужно будет работать.
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