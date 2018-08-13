Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...
Проект-менеджер + создание прототипов сайтов
Разовая работа!
Необходим проект-менеджер с навыками маркетинга для реализации прототипов для новой версии сайта http://solntsevo-mebel.ru/:
- Главная страница
- Страница категории
- Карточка товара
Подробности в личной беседе.
Обязанности:
- Внешний аудит сайта, аудит поисковой видимости сайта;
- Создание прототипов;
- Общение с заказчиком, составление отчетов для него о выполненных работах;
- Ведение жизненного цикла проекта, контроль над ним, сопровождение каждого этапа;
- Организация работы команды: постановка рабочего процесса, расстановка приоритетов, контроль сроков выполнения
- Опыт работы менеджером проектов в сфере IT не менее одного года;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен анализ рынка Харькова, мест где предлагаются услуги гидротерапии ( шарко, гидромассаж, фитобочка и тд) , а так же другие услуги связанные с коррекцией фигуры: массаж,lpg и тд.Критерии анализаНазвание,Позиционирование,Логотип,Район,МестоположениеБлизость от метро и развязокВнешний вид салона ...Управление проектами1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Проанализировать 275 abuse reports и примерно 230 "cleaned" адресов, выключенных Мейлчимпом (Mailchimp) из рассылки. Систематизировать проблемы, предоставить пошаговый план решения.Управление проектами2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть база на 500 сайтов надо, найти емейл собственника или в контакты послать сообщение.Управление проектами21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен человек для mail рассылкиУправление проектами24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Социально - политический проект ищет молодых фрилансеров из разных городов Украины для социологического опроса населения по поводу социальных проблем. Работа на один день. А именно: опрашивать население от 18 до 60 лет по заданным вам ...Управление проектами6 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшому производству (шторы для беседок) необходимо создать структуру в системе Odoo. Нужен разбирающийся человек, который смог бы вникнуть в суть процессов и накидать структуру. Готов по скайпу рассказать что к чему. На производстве работает ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Клининговая сфера Посредник чистки ковров между клиентом и цехом чистки ковров г. КиевУправление проектами11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный специалист с наличием портфолио аналогичных реализованных проектов. Реализовать Т3 для разработки аналогичного проекта - Sellercheck.Ru По итогам выполненной работы, с помощью данного Т3 , мой Project Manager должен иметь ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Звонить людям и рекламировать специалиста для дальнейшего приглашения на процедуруУправление проектами3 заявкиЗакрыт7 лет назад