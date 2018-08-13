Проект-менеджер + создание прототипов сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Разовая работа!

Необходим проект-менеджер с навыками маркетинга для реализации прототипов для новой версии сайта http://solntsevo-mebel.ru/:

  • Главная страница
  • Страница категории
  • Карточка товара
..и дальнейшего ведения проекта (работа с дизайнером и заказчиком, верстальщиком, программистами, контентщиками).

Подробности в личной беседе.

Обязанности:

  • Внешний аудит сайта, аудит поисковой видимости сайта;
  • Создание прототипов;
  • Общение с заказчиком, составление отчетов для него о выполненных работах;
  • Ведение жизненного цикла проекта, контроль над ним, сопровождение каждого этапа;
  • Организация работы команды: постановка рабочего процесса, расстановка приоритетов, контроль сроков выполнения
Требования:
  • Опыт работы менеджером проектов в сфере IT не менее одного года;
Нам необходим грамотный, думающий человек, который понимает как улучшить сайт так, чтобы это работало.
7 лет назад
addu
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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