Отбор процедур для косметологического салона

Интересует провести анализ внутреннего и зарубежного рынка для отбора процедур для быстрого восстановления сил, снятия стресса и нервного напряжения ( возможно для работников офиса, сидячим образом жизни или дефицита времени). Критерии отбора : процедура от входа до выхода должна занимать менее часа, отдельно стоит выделить полностью автоматизированные процедуры и аппараты для их использования. Параметры анализа процедура, эффект, время, дополнительное оборудование, площадь, степень автоматизации, обслуживающий персонал, примерная стоимость, обязательна ссылка на источник.