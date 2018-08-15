Отбор процедур для косметологического салона

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Интересует провести анализ внутреннего и зарубежного рынка для отбора процедур для быстрого восстановления сил, снятия стресса и нервного напряжения ( возможно для работников офиса, сидячим образом жизни или дефицита времени). Критерии отбора : процедура от входа до выхода должна занимать менее часа, отдельно стоит выделить полностью автоматизированные процедуры и аппараты для их использования. Параметры анализа процедура, эффект, время, дополнительное оборудование, площадь, степень автоматизации, обслуживающий персонал, примерная стоимость, обязательна ссылка на источник.

7 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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