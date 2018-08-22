Составить список он-лайн марафонов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки199 просмотров

Необходимо составить список (в размере 100 штук) онлайн-марафонов (например, по похудению или по изучению английского) по русскоговорящему рынку. 

Информацию нужно предоставить в excel-таблице с названием марафона, организаторами марафона, контактами(email, messanger) и ссылкой на сайт(учитывая соц.сети). Также необходимо указать цену(самую низкую и самую высокую), количество участников (если такой информации нет, количество подписчиков у блогера-организатора). 

Поиск по всему простору интернета, соц.сетям и тд. 

7 лет назад
guest_15349403767074
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

karenina88
Анна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Все отлично, оплата была правда не на карту, а на счет телефона. Заказчик всегда был на связи.

Заявки фрилансеров

karenina88
Анна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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