Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...
Составить список он-лайн марафонов
Необходимо составить список (в размере 100 штук) онлайн-марафонов (например, по похудению или по изучению английского) по русскоговорящему рынку.
Информацию нужно предоставить в excel-таблице с названием марафона, организаторами марафона, контактами(email, messanger) и ссылкой на сайт(учитывая соц.сети). Также необходимо указать цену(самую низкую и самую высокую), количество участников (если такой информации нет, количество подписчиков у блогера-организатора).
Поиск по всему простору интернета, соц.сетям и тд.
Выбранный исполнитель
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