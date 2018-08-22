Составить список он-лайн марафонов

Необходимо составить список (в размере 100 штук) онлайн-марафонов (например, по похудению или по изучению английского) по русскоговорящему рынку.

Информацию нужно предоставить в excel-таблице с названием марафона, организаторами марафона, контактами(email, messanger) и ссылкой на сайт(учитывая соц.сети). Также необходимо указать цену(самую низкую и самую высокую), количество участников (если такой информации нет, количество подписчиков у блогера-организатора).

Поиск по всему простору интернета, соц.сетям и тд.