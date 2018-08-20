Организация e-mail рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок176 просмотров

Задачи: 

Управлять активностями в CRM-каналах (Email; дополнительно SMS; мессенджеры и т.д.); 

Сбор, анализ, верификация и сегментирование базы подписчиков; 

Внедрение триггерных коммуникаций на основе жизненного цикла клиента; 

Составление плана рассылок на основе маркетингового календаря; 

Прорабатывать контентную стратегию директ-маркетинга; 

Разрабатывать шаблоны e-mail писем; 

Формировать план рассылок, триггерных писем; 

Настраивать и запускать рассылки; 

Проводить А/B тестирования; 

Контролировать метрику и ключевые показатели (delivery rate, open rate, click rate, конверсия, ROI и т.д.); 

Прогнозировать бюджет; 

Анализировать активность (спроектировать отчётность; пользоваться ею).

7 лет назад
TokiHR
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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