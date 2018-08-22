Нужно допилить главную страницу компании - нужен куратор

Есть одностраничник с кнопкой Регистрация. Делался как временное решение для контекстной рекламы

Страница концетрированной информации о преимуществах компании.

Сейчас нужно создать полноценную информативную современную морду

Я показываю кто нравится по дизайну и информационной компоновке.

Вы делаете набросок, хоть карандошом на бумажке, хоть прототип в Axure

Утверждаем его

Ищете дизайнера , верстальщика ( если нужно будет). Может всё обойдётся стандартным бустратом.

В общем нужно сделать морду. Как это сделать быстро и хорошо решаете уже вы.