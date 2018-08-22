Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...
Нужно допилить главную страницу компании - нужен куратор
Есть одностраничник с кнопкой Регистрация. Делался как временное решение для контекстной рекламы
Страница концетрированной информации о преимуществах компании.
Сейчас нужно создать полноценную информативную современную морду
Я показываю кто нравится по дизайну и информационной компоновке.
Вы делаете набросок, хоть карандошом на бумажке, хоть прототип в Axure
Утверждаем его
Ищете дизайнера , верстальщика ( если нужно будет). Может всё обойдётся стандартным бустратом.
В общем нужно сделать морду. Как это сделать быстро и хорошо решаете уже вы.
Заявки фрилансеров
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