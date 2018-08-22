Нужен анализ рынка Харькова, мест где предлагаются услуги гидротерапии ( шарко, гидромассаж, фитобочка и тд) , а так же другие услуги связанные с коррекцией фигуры: массаж,lpg и тд.Критерии анализаНазвание,Позиционирование,Логотип,Район,МестоположениеБлизость от метро и развязокВнешний вид салона ...
Менеджер проекта
Основная обязанность довести идею до реализации. Проект небольшой, сроки плавающие, организовать команду, настроить процесс работы над проектом, обеспечить обратную связь, контролировать качество.
Заявки фрилансеров
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