Разработка UI прототипа административного интерфейса (Dashboard)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт8 заявок241 просмотр

Требуется разработать прототип сложного административного веб-интерфейса. Результатом работы будет прототип, разработанный в системе прототипирования. Фактически вам нужно будет создать ТЗ фронтенда системы в виде прототипа.

Обязательно:

  • Опыт работы в системах прототипирования веб-интерфейсов, например Axure
  • Опыт разработки сложных функциональных административных интерфейсов: админок, dashboard, систем управления
  • Опыт участия в разработке сложных UI систем совместно с бэкенд-программистами, программистами баз данных
  • Наличие скайпа, способность переложить обсуждения голосом на прототип
Оплата:

  • По часам за полученные артефакты прототипирования
  • По часам за созвоны
Четкого ТЗ нет. Есть общие требования к системе. Нужно будет уточнить требования по ходу работы и посторить UI.

От вас:

  • Стоимость часа работы
  • Скайп
  • Примеры похожих работ
UPD 

Категория изменена на Project Management, т.к. требуется создать ТЗ/UX прототип на основе интервью.

Требования прежние: владение системами прототипированя Web UI, опыт работы PM по сбору и анализу проектируемой системы.

7 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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