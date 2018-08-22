Опрос 1489 респондентов по телефону

для уравновешенного, сосредоточенного и спокойного кандидата, который давно понял: нет людей здоровых – есть плохо обследованные (а на больных, как следствие – не обижается).

Суть работы: есть база в 1489 организаций. Надо позвонить директору, задать ему 3 вопроса, поставить этому звонку соответствующий статус, и перейти к следующему. Особо страждущим – отправить типовое письмо нажатием одной кнопки прямо на странице звонка.

База для обзвона уже есть – искать ничего не надо.

Обзвон ведется через программу "Скорозвон" (skorozvon.ru), знание этого сервиса станет преимуществом при выборе кандидата. Оплата связи, разумеется, за счёт работодателя.

Оплата труда – 400 рублей за час эфирного времени (времени, которое Вы провели в диалоге с клиентом). Как показала практика, 4 – 5 часов работы в день дают 2 часа чистого эфирного времени (800 рублей в день).

Бонусы:

- экономия времени и денег на проезд на работу и обратно (работать можно не выходя из дома);

- Чай, кофе и домашние обеды – в любое время и по себестоимости;

- Чистые дети, свежий ужин и довольный муж (времени для этого будет предостаточно)

- премия за стахановское усердие и передовые результаты деятельности (по договоренности).

Что нужно от Вас:

- умение красиво произнести заранее заготовленную речь (хорошая дикция);

- наличие гарнитуры (наушники и микрофон);

- тишина в студии (отсутствие посторонних шумов во время работы);

- желание и стремление зарабатывать не выходя из дома.

Если всё указанное у Вас имеется – смело отправляйте заявку в лс и получайте тестовое задание!