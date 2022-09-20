Публикация "защитных" комментариев

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт14 заявок306 просмотров

Добрый день!

Ищем специалиста, кто мог бы взять работу по написанию и размещению отзывов на различных площадках-отзовиках.

Площадки подбирать самостоятельно не нужно, список предоставляем.

Стоимость работы договорная.

3 года назад
IndRaz
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антонина
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
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7 дней назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
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1 отзыв
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Михаил
 
37 лет
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16 часов назад
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3 года назад
Артём
 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Анна
 
29 лет
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Кристина
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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