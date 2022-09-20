Публикация "защитных" комментариев

Требуется ассистент с китайским языком для удаленной помощи в работе с Китаем. Необходимы проактивность, умение находить информацию и вести переписку на китайском. Задачи включают поиск фабрик, переговоры и планирование встреч. Опыт в ВЭД и сверка данных будет плюсом.