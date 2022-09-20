Публикация "защитных" комментариев

Mimesis Inc. ищет менеджера Photoshop для управления отделами ретуши и сортировки. Работа включает координацию между отделами, распределение задач и контроль выполнения. Требуются навыки работы в Photoshop, Amazon AWS S3 и Google Docs. Ожидаются два тестовых задания.
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Добрый день!
Ищем специалиста, кто мог бы взять работу по написанию и размещению отзывов на различных площадках-отзовиках.
Площадки подбирать самостоятельно не нужно, список предоставляем.
Стоимость работы договорная.
Заявки фрилансеров
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